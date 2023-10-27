Врач перечислил три вида опасной для здоровья обуви

Врач-ортопед и блогер Пол (фамилия неизвестна) из Великобритании перечислил опасные для здоровья три вида обуви. Соответствующей информацией он поделился в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь инфлюэнсер с никнеймом paulthepodiatrist назвал шлепанцы. По его словам, они не оказывают никакой поддержки ногам, а также могут легко привести к падению, поскольку обувь держится исключительно за счет специальных петель.

Помимо этого, эксперт также внес в список туфли на шпильке. «Каблук в полтора дюйма, к примеру, подойдет большинству людей. Но обувь на шпильке несет высокий риск получения травмы — стоит ли оно того? Даже если хочется выглядеть красиво», — возмутился он.

В заключение доктор отметил, что небезопасной является обувь американской фирмы Skechers. Данные предметы гардероба чересчур мягкие, из-за чего нога во время ходьбы сильно напрягается, уточнил медик. Кроме того, как утверждает Пол, модели упомянутой марки могут сдавливать пальцы. «А еще они совершенно недолговечны», — подытожил он.

Ранее в октябре травматолог-ортопед Сергей Алексутов предупредил россиян об опасности неподходящей для зимы обуви. По словам врача, популярные модели на плоской подошве провоцируют появление плоскостопия, натоптышей и фасциита, который сопровождается воспалением и болью в пяточной области.