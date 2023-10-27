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16:26, 27 октября 2023Россия

Законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесли в Госдуму

В Госдуму внесли проект закона, ограничивающий использование телефонов в школах

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесли в Государственную Думу. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно внесенным в нижнюю палату парламента поправкам, телефонами во время уроков в школе можно будет пользоваться исключительно в учебных целях или в экстренных ситуациях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в случае принятия поправок ученики станут меньше отвлекаться от занятий. Авторы также отметили, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Ранее соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.

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