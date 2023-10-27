Автор идеи о запрете гаджетов на уроках раскрыл подробности законопроекта

Депутат Останина: не всем школьникам будет запрещено использовать смартфоны

Законопроект о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагает исключения, сообщила соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Подробностями она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий рассказала, что место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.

«Мы обратимся к нему для того, чтобы представители министерства внимательно изучили мнение родительского сообщества, экспертного сообщества и прописали единые нормы, которые можно было бы рекомендовать школам. В законе нельзя прописать: "хранить в ячейке, в тапочке, у входа или у выхода". Федеральный закон имеет рамочные отсылочные нормы», — объяснила депутат.

Кроме того, Останина отметила, что в исключительных случаях школьникам не будут запрещать использовать гаджеты.

«Предположим, у ребенка хроническое заболевание, его нельзя лишать возможности пользоваться телефоном. Это совершенно очевидно. Эти вещи надо предвидеть. Также иногда и сам педагог просит что-то снять на телефон, какой-то QR-код, и это нормально», — заявила она.

Помимо запрета на использование гаджетов учащимися во время урока, в законопроекте введен термин «дисциплина», рассказала парламентарий.

«Этого не было никогда, но это очень важно. Педагоги уже стонут от того, что свобода самовыражения у детей выражается в невозможности педагогам реализовывать образовательную политику. Смысл в том, что дети ведут себя иногда настолько свободно, что просто срывают уроки. Мы все с этим знакомы. Кстати, родители тоже за дисциплину», — заключила она.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что законопроект о праве учителей регулировать использование средств связи на уроках коснется не только телефонов, но и других отвлекающих от обучения устройств, включая умные часы.

В октябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Лентой.ру» предложил ограничить доступ к смартфонам школьникам. По его мнению, гаджеты могут привлекаться на уроках в учебных целях, в остальных случаях они использоваться не должны.