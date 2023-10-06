В Госдуме предложили ограничить доступ к смартфонам на уроках

Депутат Смолин предложил ограничить доступ к смартфонам на уроках

Смартфоны могут привлекаться на уроках в учебных целях, в остальных случаях они использоваться не должны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Ограничить доступ к смартфонам школьников он предложил в беседе с «Лентой.ру».

Сплошной запрет на использование смартфонов в российских школах вводить не стоит, полагает депутат. «Как известно, во Франции принят такой закон, но перед этим там была реализована программа «Ноутбук каждому школьнику», то есть во Франции нет необходимости в смартфонах в учебных целях. В России ситуация несколько другая. Например, когда я читаю лекции с презентацией, мои студенты активно снимают презентацию на смартфоны и таким образом получают возможность потом вернуться к той информации, которую прямо на лекции усвоить не успевают», — пояснил парламентарий.

«Я знаю школы, которые сейчас проводят эксперименты, когда ребята перед уроком складывают смартфоны в специальное место, если на уроке нет необходимости в их использовании для учебных задач. Мне кажется, это было бы правильно», — высказался Смолин. По его мнению, для реализации этой инициативы не нужен отдельный закон, хватило бы подзаконного акта.

В апреле 2022 года Министерство просвещения России разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом.

