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20:33, 27 октября 2023Силовые структуры

Замглавы департамента Минобороны отправили в СИЗО за хищение 27 миллионов рублей

Замглавы департамента Минобороны России Шишова арестовали за хищение 27 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя главы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова, подозреваемого в хищении 27 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

Задержанного обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как следует из материалов дела, Шишова подозревают в хищении 27 миллионов рублей, выделенных на закупку древесины в 2022 году. По версии следствия, на эти средства второй фигурант дела — предприниматель Дмитрий Левченко — должен быть выполнить работы по сортировке и штабелированию древесины. В итоге указанные работы выполнены не были, а средства, выделенные из бюджета Минобороны, оказались похищены.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело о хищении более 40 миллионов рублей чиновниками Минздрава Дагестана во время пандемии COVID-19.

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