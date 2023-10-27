Замглавы департамента Минобороны отправили в СИЗО за хищение 27 миллионов рублей

Замглавы департамента Минобороны России Шишова арестовали за хищение 27 млн руб.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя главы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова, подозреваемого в хищении 27 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

Задержанного обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как следует из материалов дела, Шишова подозревают в хищении 27 миллионов рублей, выделенных на закупку древесины в 2022 году. По версии следствия, на эти средства второй фигурант дела — предприниматель Дмитрий Левченко — должен быть выполнить работы по сортировке и штабелированию древесины. В итоге указанные работы выполнены не были, а средства, выделенные из бюджета Минобороны, оказались похищены.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело о хищении более 40 миллионов рублей чиновниками Минздрава Дагестана во время пандемии COVID-19.