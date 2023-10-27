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18:27, 27 октября 2023Россия

Жена потребовала с россиянина 173 миллиона рублей алиментов авансом

У топ-менеджера «Ренессанс» потребовали 173 миллиона рублей алиментов авансом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Экс-супруга через суд потребовала с топ-менеджера российской инвестиционной компании «Ренессанс капитал» 173 миллиона рублей алиментов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, размер суммы объясняется тем, что россиянка захотела получить всю сумму авансом. Baza утверждает, что отец четырех детей не отказывался от уплаты алиментов, однако бывшая жена топ-менеджера сочла, что из-за частых ссор тот рано или поздно перестанет платить.

Отмечается, что незадолго до того, как россиянка подала на бывшего супруга в суд, она как-то получила доступ к его налоговой информации.

Ранее адвокат Виктория Бессонова заявила, что чаще всего жены и бывшие жены требуют алименты от мужей на себя в течение беременности и трех лет после рождения общего ребенка.

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      Марк Леонов
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