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16:46, 28 октября 2023Мир

Израиль предупредили о последствиях наземной операции в секторе Газа

МИД Саудовской Аравии предостерег Израиль от наземной операции в Газе

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Любые наземные операции в секторе Газа недопустимы, так как угрожают жизни мирных граждан. С таким предостережением к Израилю выступило Министерство иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии. Заявление внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

В ведомстве отметили, что действия Израиля будут иметь серьезные последствия.

«Королевство предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа, а также о серьезных последствиях, которые они будут иметь для стабильности в мире и регионе», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал прекратить подливать масла в огонь путем поддержки Израиля. Он также обвинил Израиль в «поселительном терроре» на Западном берегу реки Иордан. С призывом прекратить огонь в регионе выступили главы МИД девяти арабских стран: Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта и Марокко.

Израиль вторгся на территорию Газы ранее 27 октября. Незадолго до этого также появились данные о движении танков Армии обороны Израиля в направлении Газы.

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      Марк Леонов
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