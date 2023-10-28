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11:41, 28 октября 2023Мир

Лавров заявил о желании защитить Центральную Азию от стран с «нечистыми» планами

Лавров: РФ сделает все для защиты Центральной Азии от стран с нечистыми планами

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия приложит усилия по защите Центральной Азии от стран с «нечистыми» планами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству БЕЛТА.

«Никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», — объяснил Лавров.

Ранее глава МИД России предрек катастрофу в случае уничтожения сектора Газа. Лавров призвал к прекращению конфликта. Он также констатировал, что население сектора Газы по сути оказалось в блокаде: у мирных жителей нет доступа ни к воде, ни к электричеству, ни к продовольствию.

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      Екатерина Кашурникова
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