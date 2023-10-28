МО РФ: на запорожском направлении уничтожен танк Leopard ВСУ

Российские военные на запорожском направлении уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции (СВО) поразили четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М119 производства США.

Помимо прочего, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение украинским военным в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы России уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области. Военную технику, по подтвержденным данным, ликвидировали ударами дронов и тяжелой огнеметной системы.

