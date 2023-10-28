Минобороны отчиталось о перехвате беспилотников над территорией России

Минобороны: средства ПВО перехватили 6 БПЛА над Орловской и Тульской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 6 беспилотников над территорией Орловской и Тульской областей. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, все беспилотные летательные аппараты оказались БПЛА самолетного типа. Все они принадлежат Вооруженным силам Украины. Четыре из них перехватили над территорией Орловской области и еще два над территорией Тульской области.

Утром 28 октября начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат упал и был уничтожен на территории Курской области. Залететь далеко на территорию России у БПЛА не получилось — он упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.

Уточняется, что дрон был обнаружен в районе деревни Попово-Лежачи Глушковского района. Ни пострадавших, ни разрушений при попытке атаки БПЛА не было.