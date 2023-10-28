Мститель с ядом, российский Сальери и опасный попутчик: самые известные отравители в истории СССР и России

Армавирский городской суд арестовал 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался расправиться с выпускниками городского летного училища при помощи отравленных торта и алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, обвиняемый 22 октября прибыл в ресторан, где собрались выпускники Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Они отмечали 20-летие со дня выпуска — и злоумышленник под видом курьера передал им 20-килограммовый торт и ящик спиртного.

Однако летчики заподозрили неладное, обратились в правоохранительные органы. «Курьера» задержали. Эксперты выяснили, что в торт и спиртное, которые доставили в училище, был добавлен некий медицинский препарат (его название не раскрывается) в опасной концентрации, способной вызвать остановку сердца.

«Курьера» обвинили по статье 205 («Теракт») УК РФ и отправили в СИЗО — к счастью, он не смог довести свой преступный план до конца. Но в СССР и России были преступники, которые при помощи ядов отправили на тот свет много людей, а их уголовные дела потрясли страну. Истории самых известных советских и российских отравителей вспомнила «Лента.ру».

Валерий Нехаев — мститель с ядом

Летом 1982 года в госпитале Минска скоропостижно ушел из жизни механик сцены Театра имени Янки Купалы Сергей Кучеров, которого госпитализировали вместе с коллегой Игорем Лобановым — у обоих были симптомы острого отравления. Летальными для Кучерова стали ядовитые соли тяжелых металлов, найденные в организме в большом количестве.

А Лобанов выжил и рассказал врачам, что перед госпитализацией они с механиком распили на двоих бутылку шампанского

Позже на допросе Игорь признался, что это спиртное они с Кучеровым похитили из шкафчика коллеги, Владимира Мезенцева. Но на этом череда загадочных отравлений в Минске не закончилась.

На следующий день неожиданно ушли из жизни выпускники городского строительного института Георгий Лаптев и Владимир Рыбаков. Перед этим обоих угостила грузинским вином их бывшая однокурсница — в остатках спиртного эксперты нашли следы соляной кислоты.

Валерий Нехаев Кадр: фильм «Отравители — Легенды советского сыска»

Следователи выяснили, что бутылка вина стояла у двери соседа девушки, все того же Владимира Мезенцева, а ее мать решила забрать спиртное себе. Также в ходе расследования открылся еще один любопытный факт: как оказалось, полгода назад в больницу с похожими симптомами отравления попали трое сотрудников минского Театра оперы и балета.

А сотрудником театра в то время, по стечению обстоятельств, был Владимир Мезенцев. Неудивительно, что он стал для правоохранительных органов главным подозреваемым — но, к счастью для него, следователи сумели докопаться до правды.

Как оказалось, все это время Мезенцева пытался отравить другой работник театральной сферы, Валерий Нехаев

Нехаев решил отомстить Мезенцеву за то, что однажды тот уронил на него театральную декорацию и не извинился. Ядовитыми веществами преступника снабдил его брат-химик Александр, но Мезенцеву всякий раз невероятно везло, и вместо него травились другие. В итоге отравителя приговорили к высшей мере наказания, а его брат и сообщник получил пять лет колонии.

Тамара Иванютина — потомственная отравительница

Тамара Иванютина родилась в 1941 году в Туле и с детства видела, как ее родители не раз расправлялись со своими недругами при помощи ядовитых солей тяжелых металлов. Со временем Тамара сама решила пустить в дело этот яд: для начала она отправила на тот свет мужа-дальнобойщика — врачи списали все на инфаркт.

Получив его квартиру, вдова вскоре вновь вышла замуж, а затем при помощи яда расправилась с родителями супруга, чтобы заполучить их дом под Киевом

В этом доме Иванютина сразу завела кур и свиней, а чтобы добывать им корм, в 1986 году устроилась посудомойкой в столовую киевской школы №16.

Главной целью отравительницы было собрать как можно больше объедков. А когда однажды Тамара увидела, что двое школьников, брат с сестрой, пытаются забрать оставшуюся после обеда еду для своей собаки, то вначале отругала их, а потом добавила в их пищу свой фирменный яд. Детей госпитализировали — врачи сумели их спасти лишь чудом.

Тамара Иванютина Кадр: НТВ

Школьным парторгу и медсестре, которые часто конфликтовали с Иванютиной, повезло меньше — она сумела отправить их на тот свет. А в 1987 году в больницу попали трое шестиклассников и сразу 11 сотрудников школы. Их болезнь по симптомам напоминала грипп, но когда двое детей и двое взрослых ушли из жизни, дело взяла на контроль прокуратура.

Следователи выяснили, что все пациенты, немного опоздав на обед в день начала болезни, ели одно и то же блюдо — суп с гречкой и куриной печенью.

Поначалу появилась версия, что в еду могла попасть отрава для тараканов, но вскоре сыщики сумели выйти на след Иванютиной

Как оказалось, в тот момент она уже травила своего мужа небольшими дозами яда: он хранился в бутылочке из-под масла для смазки швейной машинки, которую нашли при обыске в квартире Тамары. На допросах Иванютина с нескрываемым удовольствием рассказывала, как травила людей.

Как выяснилось, суп с ядом, унесший четыре жизни, предназначался ее очередному врагу — заведующему столовой. Тамара Иванютина стала последней женщиной в Советском Союзе, приговоренной к высшей мере наказания: приговор привели в исполнение 6 декабря 1990 года.

Александр Кривобоков — Топ-отравитель

В начале 90-х годов Александр Кривобоков работал топ-менеджером в крупной новосибирской компании «Модус-Н». В какой-то момент он решил развестись с женой Ириной после 20 лет брака. Но возникла проблема: развод грозил Александру потерей всего, поскольку его имущество и активы были записаны на супругу.

Тогда Кривобоков раздобыл соль одного из тяжелых металлов и стал добавлять его Ирине в еду и напитки. Состояние женщины ухудшалось на глазах, у нее выпали все волосы, но врачи не смогли понять причину происходящего. Вскоре женщины не стало. Затем под прицелом отравителя оказался замглавы компании «Модус-Н» Игорь Васильев.

Александр Кривобоков Кадр: фильм «Неуловимый привкус смерти»

Причиной послужило то, что Васильев передал Кривобокову 70 тысяч долларов, предназначенные для запуска их совместного бизнеса в Германии. Но Топ-отравитель (такое прозвище Александру позже дадут журналисты) решил присвоить эти средства, а от партнера просто избавиться при помощи яда.

Случай подвернулся в январе 1998 года, когда Васильев вернулся из Таиланда и пригласил коллег к себе в гости, чтобы показать им видеозаписи своего отдыха в экзотической стране.

Вместе с нами поехал и Кривобоков, который сказал, что наконец-то угостит нас своими фирменными блинами Елена Языкова в 1998 году — сотрудница фирмы «Модус-Н»

К оставшимся после застолья блинам Кривобоков добавил начинку с примесью тяжелого металла и оставил их хозяину дома. Когда утром Васильев позавтракал ими, то сразу почувствовал недомогание и онемение кончиков пальцев: вскоре его госпитализировали. Однако медики, не заподозрив отравление, решили, что мужчина подхватил какой-то азиатский вирус.

К тому моменту, когда он выписался из больницы, Кривобоков успел добавить яд в сахарницу в кабинете партнера

После чаепития по случаю дня рождения Васильева, которое прошло в его кабинете, в больницу попали четыре человека, включая гендиректора «Модус-Н» Игоря Пигаева.

Все они выжили, но Васильев остался инвалидом. Следователям потребовалось немало времени, чтобы выйти на след Кривобокова: их догадки подтвердила экспертиза останков жены подозреваемого и следы яда на его одежде. Отравитель был приговорен к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы, отбыл срок от звонка до звонка и освободился в 2020 году.

Алексей Выговский — опасный попутчик

Алексей Выговский родился во Владивостоке, в семье сотрудника правоохранительных органов. Он был трудным ребенком, несколько раз сбегал из дома, а в 14 лет отправился в Москву. В столице Выговский прибился к ворам-беспризорникам и два года спустя попал в колонию.

Освободившись, он продолжил воровать, но в 2006 году решил сменить амплуа карманника. 14 января Алексей познакомился на Казанском вокзале с пассажиром, сел с ним в электричку, а в пути опоил смесью алкоголя и сильнодействующего снотворного. Когда мужчина потерял сознание, Выговский обчистил его карманы и сбежал.

Алексей Выговский Кадр: из материалов уголовного дела

При этом сердце отравленного не выдержало — он уже не проснулся. В июле 2007 года подельниками Выговского стали двое бывших заключенных, с которыми он познакомился во время очередной отсидки. Пока Алексей опаивал очередную жертву, его подельники следили за обстановкой, а добычу делили на троих.

На деньги от преступлений Выговский купил себе машину и стал делать дорогие подарки любовнице

Среди потерпевших от его рук оказались 30-летний спортсмен Максим Пахомушкин и 40-летний военный Игорь Несоленый — для обоих отравление стало смертельным.

Выговского вычислили благодаря камерам наблюдения и в марте 2009 года задержали на Курском вокзале: в его кармане нашли фляжку с отравленным спиртным. В декабре 2011 года Выговского признали виновным в отравлении 15 человек с летальным исходом, а в 2023 году — еще в 22 летальных отравлениях. В результате обоих процессов он получил 22,5 года колонии.

Вячеслав Соловьев — Ярославский Сальери

Вячеслав Соловьев работал на одной из ярославских станций технического обслуживания и вел ничем не примечательную жизнь, пока не прочитал детектив Агаты Кристи «Вилла "Белый конь"», в котором были описаны отравления солями тяжелых металлов. Впечатлившись книгой, Соловьев купил эти вещества на одном из предприятий города.

Позже журналисты окрестят Соловьева Ярославским Сальери — по аналогии с композитором рубежа XVII-XVIII веков Антонио Сальери, который, по легенде, отравил своего гениального коллегу Вольфганга Амадея Моцарта

В декабре 2003 года Соловьев решил испытать яды на жене, с которой у него давно были натянутые отношения: женщина часто ругала Вячеслава за его страсть к азартным играм. Это испытание стало смертельным для супруги Соловьева. Следом он решил отправить на тот свет надоевшего соседа-пьяницу Михаила, его было решено отравить красной икрой.

Вячеслав Соловьев Кадр: телепередача «Криминальная Россия. Современные хроники»

Но первой до деликатеса добралась 14-летняя Дарья, дочь Соловьева, которой вскоре не стало. Некоторое время спустя Вячеслав сошелся с продавщицей Ириной Астаховой, ее он начал травить в начале 2005 года. Позже преступник объяснял это тем, что Ирина ему надоела, а мирно расставаться с женщинами он якобы не умел.

Астахова скончалась в мае 2005 года — и вскоре Соловьев начал новые отношения с тренером Оксаной Гурьевой. Летом 2006 года он подсыпал яд в графин с морсом, который предназначался Оксане и ее пожилой бабушке Таисии.

Для пенсионерки напиток оказался смертельным, а вот женщина выжила, но не заподозрила любовника

Он же тем временем отправил на тот свет следователя МВД Валерия Щербакова, который вел дело об участии Соловьева в драке с применением холодного оружия. Последним, с кем успел расправиться Соловьев, стал маленький Саша — годовалый племянник Оксаны Гурьевой. Незадолго до этого Вячеслав поругался с Натальей Голубевой — сестрой Оксаны — и решил отомстить.

Он отравил воду, которую пила семья Голубевых, что стало губительным для Саши. Лишь после этого Евгений, муж Натальи, сообщил правоохранительным органам, что вокруг Соловьева происходит слишком много подозрительных событий. Суд приговорил его к пожизненному сроку, но в декабре 2008 года его не стало в СИЗО от гнойного заболевания.

Мурат Сабанов — Лимонадный отравитель

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов учился в филиале Краснодарского университета МВД, а после его расформирования решил перебраться в Москву, где хотел поступить в один из юридических вузов, но в итоге выбрал совсем иной путь. В мае 2019 года молодой человек отправился к амфитеатру на Хохловской площади, известному как «Яма».

С собой Сабанов взял лимонад, в который добавил смесь сильнодействующих лекарственных препаратов. Увидев в «Яме» нескольких молодых людей, которые были навеселе после алкоголя, Мурат предложил им отравленный прохладительный напиток. Они выпили его и потеряли сознание, а Сабанов обокрал их и сбежал.

Мурат Сабанов Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Всего за месяц Лимонадный отравитель, как его окрестили журналисты, похитил деньги и ценные вещи на сумму более миллиона рублей, а от его действий пострадали около 30 человек. Пятерым из них отравленный лимонад нанес тяжкий вред здоровью. Сабанов промышлял на Чистых прудах, в парке «Горка» и в одном из столичных баров.

Через пять минут мне стало совсем плохо. В этот момент позвонила подруга. Я что-то ей отвечала, а потом уже ничего не помню

из показаний школьницы, отравленной Муратом Сабановым

7 июня Лимонадный отравитель в очередной раз отправился в «Яму» и приметил там группу молодых людей, среди которых была фоторедактор одного из крупных СМИ Людмила Чижова. Когда потерпевшие, выпив лимонад, потеряли сознание, Сабанов стал искать у них деньги и ценные вещи.

Тем самым преступник привлек внимание прохожих, которые скрутили Сабанова и вызвали полицию. Но Мурат убедил сотрудников правоохранительных органов, что просто хотел собрать выпавшие у спящих молодых людей вещи, чтобы они не потерялись.

Ему поверили, и Лимонадный отравитель оказался на свободе

Однако адвокат Людмилы Чижовой, впавшей после этого случая в кому, добилась того, что история преступника стала резонансной. В итоге Сабанова задержали вновь, а начальника отделения полиции, сотрудники которого отпустили подозреваемого, уволили. Басманный суд приговорил Лимонадного отравителя к 15 годам лишения свободы.

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