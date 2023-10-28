Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

Полянский показал в ООН обломки западных ракеты, которыми Украина наносила удары

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности организации обломки западных ракет, которыми Украина наносила удары. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности дипломат продемонстрировал части ракеты, выпущенной из установки HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре 2022 года, а также обломок Storm Shadow, которая использовалась для удара по мосту. Он отметил, что на ней отчетливо читается «Сделано во Франции».

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — призвал Полянский. Он назвал части боеприпасов вещественными доказательствами того, что Киев использует поставляемые Западом вооружения для атак по инфраструктурным объектам.

Ранее дипломат рассказал, что у страны есть все необходимое для того, чтобы она могла защититься от дальнобойного оружия, которое западные государства передают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

