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00:39, 28 октября 2023Мир

Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

Полянский показал в ООН обломки западных ракеты, которыми Украина наносила удары
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности организации обломки западных ракет, которыми Украина наносила удары. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности дипломат продемонстрировал части ракеты, выпущенной из установки HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре 2022 года, а также обломок Storm Shadow, которая использовалась для удара по мосту. Он отметил, что на ней отчетливо читается «Сделано во Франции».

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — призвал Полянский. Он назвал части боеприпасов вещественными доказательствами того, что Киев использует поставляемые Западом вооружения для атак по инфраструктурным объектам.

Ранее дипломат рассказал, что у страны есть все необходимое для того, чтобы она могла защититься от дальнобойного оружия, которое западные государства передают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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