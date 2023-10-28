Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:44, 28 октября 2023Экономика

Россиянам рассказали о выгодных способах покупки наличной валюты

Банки поделились, что наличную валюту в РФ выгоднее покупать в часы работы биржи
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Россиянам рассказали о выгодных способах покупки наличной валюты. Секретом поделилось РИА Новости со ссылкой на банки.

Самый выгодный курс обмена иностранной валюты — в часы работы биржи. В определенное время работы биржи спред (разница цен) по долларам в банке составлял один процент к биржевому курсу, а по евро — вплоть до трех процентов. Отмечается, что валютные торги на Московской бирже идут с семи утра до семи вечера.

Банк «Зенит» подтвердил эту информацию, но уточнил, что выгоднее всего совершать конверсионные операции в период активной работы биржи: с 10 до 17 или 18 часов. Так как далее обмен будет происходить по ночному курсу.

Ранее экономист Александр Разуваев предрек снижение курса доллара. По мнению экономиста, к весне 2024 года доллар будет стоить 80 рублей. При этом он не исключил, что национальная валюта может укрепиться еще больше. До конца этого года курс рубля способен достичь 85, считает он.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

      Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

      Постпред Крыма рассказал о надевающем на Украину «пояс смертника» Западе

      Эрдоган вышел на митинг в шарфе в цветах палестинского флага

      Украина начала переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

      Бывший чемпион UFC Адесанья ответил на вопрос о возобновлении карьеры

      Израиль предупредили о последствиях наземной операции в секторе Газа

      В Шотландии назвали позором решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе

      Терапевт предупредила об опасности усердной чистки ушей

      Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости