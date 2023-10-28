Банки поделились, что наличную валюту в РФ выгоднее покупать в часы работы биржи

Россиянам рассказали о выгодных способах покупки наличной валюты. Секретом поделилось РИА Новости со ссылкой на банки.

Самый выгодный курс обмена иностранной валюты — в часы работы биржи. В определенное время работы биржи спред (разница цен) по долларам в банке составлял один процент к биржевому курсу, а по евро — вплоть до трех процентов. Отмечается, что валютные торги на Московской бирже идут с семи утра до семи вечера.

Банк «Зенит» подтвердил эту информацию, но уточнил, что выгоднее всего совершать конверсионные операции в период активной работы биржи: с 10 до 17 или 18 часов. Так как далее обмен будет происходить по ночному курсу.

Ранее экономист Александр Разуваев предрек снижение курса доллара. По мнению экономиста, к весне 2024 года доллар будет стоить 80 рублей. При этом он не исключил, что национальная валюта может укрепиться еще больше. До конца этого года курс рубля способен достичь 85, считает он.