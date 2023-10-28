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05:02, 28 октября 2023Экономика

Курсу доллара предрекли снижение до 80 рублей

Экономист Разуваев предрек укрепление рубля до 80 за доллар
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мы увидим длительный процесс укрепления рубля, уверен экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом по курсу.

По мнению экономиста, к весне 2024 года доллар будет стоить 80 рублей. При этом эксперт не исключил, что национальная валюта может укрепиться еще больше. До конца этого года курс рубля способен достичь 85, считает он.

«Главное, что повлияет, конечно не ключевая ставка, а продажа выручки экспортеров и дорожающая нефть, но ставка тоже сыграет свою роль. Россиянам она показывает, что надо держать деньги в рублях в банках, а не покупать валюту. Я в это охотно верю, сам так поступаю», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Курс доллара от TradingView

27 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до отметки в 93,3 рубля после решения совета директоров Центробанка поднять ключевую ставку до 15 процентов годовых.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил при определенной совокупности факторов возвращение курса к 70 рублям за доллар.

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      Екатерина Смирная
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