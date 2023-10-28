Курсу доллара предрекли снижение до 80 рублей

Экономист Разуваев предрек укрепление рубля до 80 за доллар

Мы увидим длительный процесс укрепления рубля, уверен экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом по курсу.

По мнению экономиста, к весне 2024 года доллар будет стоить 80 рублей. При этом эксперт не исключил, что национальная валюта может укрепиться еще больше. До конца этого года курс рубля способен достичь 85, считает он.

«Главное, что повлияет, конечно не ключевая ставка, а продажа выручки экспортеров и дорожающая нефть, но ставка тоже сыграет свою роль. Россиянам она показывает, что надо держать деньги в рублях в банках, а не покупать валюту. Я в это охотно верю, сам так поступаю», — заключил собеседник «Ленты.ру».

27 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до отметки в 93,3 рубля после решения совета директоров Центробанка поднять ключевую ставку до 15 процентов годовых.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил при определенной совокупности факторов возвращение курса к 70 рублям за доллар.

