СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае

В Новгородской области следователи начали проверку инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в социальной сети появился ролик, на котором ученики школы принесли в учреждение национальный флаг. Одна девочка спросила их, зачем они это сделали. Тогда подросток стал угрожать ей расправой.

Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, провести проверку и принять процессуальное решение.

Ранее в Новгородской области ФСБ изъяла 30 килограммов мефедрона из подпольной нарколаборатории.