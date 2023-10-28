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10:21, 28 октября 2023Силовые структуры

СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Новгородской области следователи начали проверку инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в социальной сети появился ролик, на котором ученики школы принесли в учреждение национальный флаг. Одна девочка спросила их, зачем они это сделали. Тогда подросток стал угрожать ей расправой.

Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, провести проверку и принять процессуальное решение.

Ранее в Новгородской области ФСБ изъяла 30 килограммов мефедрона из подпольной нарколаборатории.

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      Екатерина Кашурникова
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