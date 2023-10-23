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10:13, 23 октября 2023Силовые структуры

ФСБ изъяла 30 килограммов мефедрона из подпольной лаборатории

В Новгородской области ФСБ изъяла 30 кг мефедрона из подпольной нарколаборатории

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ в Новгородской области задержала организатора подпольной нарколаборатории, на которой производили мефедрон в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

В ходе обысков на территории незаконного производства в Любытинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли 30 килограммов наркотиков, а также одну тысячу литров прекурсоров для их изготовления. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам колонии особого режима 39-летнего местного жителя, который организовал нарколабораторию в садоводческом товариществе.

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