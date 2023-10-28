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14:11, 28 октября 2023Россия

Средства ПВО России сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29

Средства ПВО России сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.

Самолеты Воздушных сил Украины были сбиты в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате беспилотников над территорией России. Системы ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией Орловской и Тульской областей. Все беспилотные летательные аппараты оказались БПЛА самолетного типа. Они принадлежали Вооруженным силам Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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