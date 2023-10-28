Средства ПВО России сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29

Средства ПВО России сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.

Самолеты Воздушных сил Украины были сбиты в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате беспилотников над территорией России. Системы ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией Орловской и Тульской областей. Все беспилотные летательные аппараты оказались БПЛА самолетного типа. Они принадлежали Вооруженным силам Украины.