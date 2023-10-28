У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

Роспотребнадзор выявил сальмонеллу у восьми отравившихся в ресторане Петербурга

11 человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге, у восьми из них по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, организовавшее санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из ресторана. Также сообщается, что Смольнинский районный суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора о приостановке деятельности этого заведения 1 ноября. Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших.

Ранее сообщалось, что умершего после ужина шаурмой 27-летнего мужчину нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Он купил шаурму в ларьке на Дачном проспекте. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо, но все равно отправился на работу. Об ухудшении состояния и начавшейся рвоте он сообщил своей девушке по телефону.