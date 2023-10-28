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09:03, 28 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки авиарейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В трех московских аэропортах в субботу, 28 октября, произошла отмена и задержка около 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 8:37 по московскому времени, больше всего перенесенных рейсов зарегистрировано в аэропорту Домодедово. Там перенесено 20 рейсов, а отменено четыре. Чуть меньше задержек в аэропорту Шереметьево (12 рейсов) и Внуково (7 рейсов).

Сервис не предоставляет данные по аэропорту Жуковский. Также не названы причины задержки рейсов в столичных аэропортах.

Накануне, 27 октября, в Москве произошла отмена и задержка 38 рейсов. Тогда в столице были зафиксированы снегопады и гололедица.

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      Варвара Кошечкина
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