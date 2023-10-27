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15:17, 27 октября 2023Среда обитания

В Москву пришли снегопады. Сколько продлится метель?

В Москву пришли снегопады, осадки продлятся до утра 28 октября
СюжетДТП в Москве:

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Москвичи застали первую осеннюю метель — снег опустился на столицу 27 октября. Интернет-пользователи поспешили поделиться кадрами обновленных городских пейзажей.

Снегопад прошел ночью в четверг и к утру пятницы затих. Синоптики ожидают возобновления метели к вечеру. Температура колеблется около нуля градусов. По информации комплекса городского хозяйства Москвы, толщина снежного покрова за минувшую ночь достигла шести сантиметров. Сильнее всего замело Южный, Троицкий и Новомосковский округа. День обещает еще до пяти сантиметров осадков.

К переменам в погоде готовились столичные коммунальные службы. Еще вечером 26 октября московские дороги обработали от гололеда. По мере необходимости в течение дня обметать будут проезжую часть, тротуары, включая придомовую территорию. Не оставят без внимания остановки общественного транспорта, железнодорожные платформы, станции метро и МЦК.

Первый снежный день в столице начался с автомобильной аварии

О первом серьезном снегопаде столичных автолюбителей проинформировали и в МЧС. Несмотря на предупреждения спасателей, первый снежный день в Москве отметился большим ДТП. Авария произошла в два часа ночи на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе города, передавал Дептранс. В результате заносов на мокром снегу, по сведениям Telegram-канала Mash, друг в друга врезалось больше десяти автомобилей. Один человек с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Оказался в больнице и сотрудник Центроспаса, пришедший на помощь пострадавшим. Момент наезда на спасателя попал на видео. Четыре из пяти полос перекрыли, но уже к семи часам утра движение было возобновлено.

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Столичный главк МЧС предупреждает, что гололедица сохранится до 10 часов дня субботы 28-го числа. Водителей просят следить за скоростным режимом и не допускать резких маневров при движении. Москвичам также напоминают о сохранении дистанции между автомобилями во избежание столкновений.

до 12
градусов

потеплеет в Москве на будущей неделе

Синоптики прежде настоятельно советовали столичным водителям сменить летнюю резину. Сделать это успели не все, что вкупе с заторами на дорогах привело к повышенному числу заказов службы такси. Это закономерно привело к подъему тарифов. Цены на развоз по городу выросли в 1,5–2 раза, сообщило АГН «Москва». Агрегаторы же отмечают, что тариф поднимается автоматически с ростом спроса. Также повышение цены позволяет привлечь больше водителей — москвичи жалуются на длительное ожидание машин.

Со следующей недели в Москве по-африкански потеплеет

Выходные 28 и 29 октября принесут москвичам гололед и мокрый снег с порывами ветра силой до 15 метров в секунду. Метеозависимых граждан предупреждают о резком снижении атмосферного давления. Днем столбики термометров покажут плюс два градуса, ночью температура опустится до минус одного. Однако уже 30 октября, согласно прогнозам синоптиков, в Москву и область нагрянет африканское тепло. В понедельник воздух резко прогреется до плюс 5-10 градусов. К среде предсказывают потепление до 12 градусов Цельсия. Плюсовая температура сохранится даже ночью, отметили метеорологи.

Погода в предзимье совершает кульбиты

Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сейчас установившаяся в столичном регионе температура соответствует середине ноября, но в середине будущей недели будет резкое потепление. «Погода в предзимье совершает кульбиты», — заметил он.

Ранее синоптики предрекали погодные аномалии по всей России. На выходных температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах окажется на 6-10 градусов выше климатической нормы и составит до 24 градусов Цельсия. На Алтае разница будет около десяти градусов — потеплеет до плюс 18 градусов. В Коми и Ненецком автономном округе станет, наоборот, аномально холодно. Отклонение от нормы достигнет десяти градусов, ожидаются морозы до минус 19 градусов.

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      Виктория Клабукова
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