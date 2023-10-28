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16:20, 28 октября 2023Интернет и СМИ

Вика Цыганова опровергла участие в интервью у Дудя

Певица Вика Цыганова опровергла участие в интервью у Дудя

Кадр: вДудь / Youtube

Вика Цыганова заявила, что не давала интервью видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Как утверждает певица в своем Telegram-канале, ее вместе с мужем Вадимом Цыгановым создала нейросеть.

Она дважды опровергла свое участие в интервью и призвала пользователей не смотреть его на YouTube-канале видеоблогера. «Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake…» — утверждает певица.

Ранее российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», работающий на канале «Соловьев LIVE», уличил журналиста Юрия Дудя во лжи в одном из его интервью. Он сослался на фрагмент интервью Дудя с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом.

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      Алиса Удовик
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