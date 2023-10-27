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17:50, 27 октября 2023Интернет и СМИ

Известный российский блогер уличил Дудя во лжи

Блогер Васильев уличил во лжи журналиста Дудя в его интервью с Цыгановой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», работающий на канале «Соловьев LIVE», уличил журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) во лжи в одном из его интервью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Васильев опубликовал фрагмент интервью Дудя с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом. «Вадим, Вика, нам по-прежнему очень тяжело договариваться на разговор с людьми, которые поддерживают (...) специальную военную операцию. Вы первые за почти год люди, которые согласились с нами поговорить, и за это я вам очень благодарен», — заявил Дудь.

«Просто напиши мне, *** [задолбал] врать», — отреагировал на слова журналиста Васильев.

Ранее Васильев оценил свою карьеру после блокировки на видеохостинге YouTube. Он заявил, что «жизни после YouTube нет». Блогер отметил, что теперь ему стало сложнее конкурировать с медиаперсонами, высказывающими другие политические взгляды.

В июле YouTube ограничил доступ к каналу Васильева и других российских блогеров. В их числе оказались Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, блогер и дизайнер Артемий Лебедев и другие.

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