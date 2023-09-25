Известный блогер словами «жизни после YouTube нет» оценил блокировку на площадке

Блогер Стас Васильев: после блокировки на YouTube ты не можешь влиять глобально

Российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», оценил свою карьеру после блокировки на YouTube. На эту тему он высказался в интервью телеведущему Анатолию Кузичеву. Запись беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

Васильев выразил уверенность в том, что «жизни после YouTube нет». «У тебя остается твоя преданная аудитория, которую ты смог в свое время заработать, аудитория, для которой ты что-то значишь, которой ты проник в сердце и с которой вы единомышленники. Но влиять глобально ты не можешь», — объяснил блогер.

Он отметил, что из-за удаления площадкой каналов ему стало сложно противопоставить что-то блогерам, транслирующим другие политические взгляды. По словам Васильева, теперь в случае если он выпустит ролик-разоблачение на видео своего оппонента, аудитория другого блогера эти кадры не увидит.

«То есть я просто работаю на ту аудиторию, которая у меня уже есть, иногда я где-то стреляю, когда меня к себе зовет Ксения Собчак или кто-то еще и мы устраиваем дискуссию, оно начинает вируситься и прочее. (...) Я не считаю, что я способен медийно теперь влиять на те вещи, на которые раньше был способен», — заключил блогер.

В декабре 2022 года YouTube удалил все каналы Васильева, включая основной. Спустя несколько месяцев он заявил, что будет вынужден завершить карьеру блогера из-за серьезных трудностей с продвижением и заработком на других площадках.