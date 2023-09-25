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13:10, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Известный блогер словами «жизни после YouTube нет» оценил блокировку на площадке

Блогер Стас Васильев: после блокировки на YouTube ты не можешь влиять глобально

Кадр: Страница Анатолия Кузичева во «ВКонтакте»

Российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», оценил свою карьеру после блокировки на YouTube. На эту тему он высказался в интервью телеведущему Анатолию Кузичеву. Запись беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

Васильев выразил уверенность в том, что «жизни после YouTube нет». «У тебя остается твоя преданная аудитория, которую ты смог в свое время заработать, аудитория, для которой ты что-то значишь, которой ты проник в сердце и с которой вы единомышленники. Но влиять глобально ты не можешь», — объяснил блогер.

Он отметил, что из-за удаления площадкой каналов ему стало сложно противопоставить что-то блогерам, транслирующим другие политические взгляды. По словам Васильева, теперь в случае если он выпустит ролик-разоблачение на видео своего оппонента, аудитория другого блогера эти кадры не увидит.

«То есть я просто работаю на ту аудиторию, которая у меня уже есть, иногда я где-то стреляю, когда меня к себе зовет Ксения Собчак или кто-то еще и мы устраиваем дискуссию, оно начинает вируситься и прочее. (...) Я не считаю, что я способен медийно теперь влиять на те вещи, на которые раньше был способен», — заключил блогер.

В декабре 2022 года YouTube удалил все каналы Васильева, включая основной. Спустя несколько месяцев он заявил, что будет вынужден завершить карьеру блогера из-за серьезных трудностей с продвижением и заработком на других площадках.

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    Маргарита Щигарева
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