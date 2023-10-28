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08:49, 28 октября 2023Мир

В Израиле призвали ХАМАС освободить заложников без условий

Посол Израиля Бен Цви призвал ХАМАС освободить заложников без каких-либо условий
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что силам палестинского движения ХАМАС следует освободить заложников без предъявления каких-либо условий. Его слова приводит РИА Новости.

Посол назвал военным преступлением держать в заложниках женщин, детей и пожилых людей. «Их надо освободить без каких-либо условий, их просто надо освободить, потому что это гражданское население», — призвал он.

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Дипломат добавил, что одной из главных целей Израиля является уничтожение «террористической инфраструктуры ХАМАС», поскольку движение создает угрозу безопасности для страны.

Ранее член руководства палестинского движения Али Барака заявил, что ХАМАС готово освободить пленных иностранцев в обмен на прекращение огня сроком на пять дней. Об этом он высказался в беседе с газетой Financial Times.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Марина Совина
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