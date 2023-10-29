Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов из-за беспорядков

Аэропорт Махачкалы закрывают для полетов из-за беспорядков

Аэропорт Махачкалы закрывают для полетов из-за беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас в небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Отмечается, что самолеты, возможно, будут переправляться в аэропорты соседних республик.

Ранее толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства.