Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов из-за беспорядков
Аэропорт Махачкалы закрывают для полетов из-за беспорядков
Аэропорт Махачкалы закрывают для полетов из-за беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сейчас в небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Отмечается, что самолеты, возможно, будут переправляться в аэропорты соседних республик.
Ранее толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства.