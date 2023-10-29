Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев

Толпа ворвалась и заблокировала терминал международного аэропорта Махачкалы

Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе. Вход в аэропорт заблокирован толпой, раздаются крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины.

Толпа уже остановила одного мужчину, приняв его за еврея, и отобрала у него паспорт. Мужчины окружили неизвестного, кто-то кричит ему: «Ты яхуд (еврей — прим. "Ленты.ру")».

Ранее к гостинице «Фламинго» в дагестанском Хасавюрте люди пришли с флагами Палестины, требовали выселить израильтян. Между тем администрация вывесила объявление о запрете евреям входить в здание и заявила, что они там не проживают. В то же время в отеле «Киев» сообщили, что протестующие хотели устроить рейд по номерам в поисках граждан Израиля.

