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20:43, 29 октября 2023Россия

В аэропорту Махачкалы толпа отобрала у похожего на еврея мужчины паспорт

В аэропорту Махачкалы толпа окружила мужчину и отобрала у него паспорт

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт. Ролик в воскресенье, 29 октября, в своем Telegram-канале публикует издание «Подъем».

На кадрах видно, как толпа окружила мужчину, кто-то кричит ему «Ты яхуд (еврей — прим. "Ленты.ру")». Часть толпы принялась ломать забор аэропорта, чтобы добраться до прилетевших из Израиля пассажиров.

Ранее 29 октября, толпа ворвалась и заблокировала терминал международного аэропорта Махачкалы

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      Владимир Седов
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