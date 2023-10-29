В аэропорту Махачкалы толпа отобрала у похожего на еврея мужчины паспорт

В аэропорту Махачкалы толпа окружила мужчину и отобрала у него паспорт

В аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт. Ролик в воскресенье, 29 октября, в своем Telegram-канале публикует издание «Подъем».

На кадрах видно, как толпа окружила мужчину, кто-то кричит ему «Ты яхуд (еврей — прим. "Ленты.ру")». Часть толпы принялась ломать забор аэропорта, чтобы добраться до прилетевших из Израиля пассажиров.

Ранее 29 октября, толпа ворвалась и заблокировала терминал международного аэропорта Махачкалы

