Медведев заявил, что ЕС растратил авторитет посредника в мировых конфликтах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о роли Евросоюза в современном мироустройстве. Пост об этом появился на официальной странице «ВКонтакте» российского политика.

По мнению бывшего президента России, Европу можно сравнить со «стареющей шлюхой, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры». Медведев утверждает, что ЕС не может действовать самостоятельно, а может лишь слушать США. Поэтому ЕС больше не имеет авторитета посредника в мировых конфликтах.

«Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. А теперь и вообще любые указания. Мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым», — заключает Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что Европа сошла с ума, постоянно подогревая и накаляя обстановку своими решениями. При этом он указал, что США при этом прагматично зарабатывают деньги и одновременно пытаются изничтожить многовекового врага в лице России.