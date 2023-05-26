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08:27, 26 мая 2023Россия

Медведев рассказал о сошедшей с ума Европе

Дмитрий Медведев: Европа сошла с ума, накаляя своими решениями обстановку

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Европа сошла с ума, постоянно подогревая и накаляя обстановку своими решениями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

При этом он указал, что США при этом прагматично зарабатывают деньги и одновременно пытаются изничтожить многовекового врага в лице России. «Что касается Европы, то для меня это удивительная история», — признался он.

Ранее Медведев прокомментировал ход конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что государство в будущем исчезнет в том виде, в котором существует в настоящее время, а также предупредив об угрозе начала новой мировой войны. По его словам, есть несколько вариантов развития событий, при которых произойдет разделение Украины между Россией и рядом европейских государств.

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Марина Совина
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