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16:20, 29 октября 2023Мир

Нетаньяху извинился за пост об отсутствии данных об атаке ХАМАС

Нетаньяху извинился в Twitter за слова об отсутствии данных об атаке ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) за свои слова о том, что израильские спецслужбы не предупреждали его о предстоящей атаке со стороны палестинского движения ХАМАС.

«Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, которые находятся на фронте и сражаются за дом. Вместе мы победим», — написал Нетаньяху.

В комментарии к посту политический обозреватель Ицик Елров призвал Нетаньяху «уйти в отставку», так как «это лучшее, что он может сделать для безопасности страны».

Ранее Нетаньяху удалил из соцсети X заявление, в котором утверждал, что не был предупрежден об атаке ХАМАС из сектора Газа. В публикации Нетаньяху отмечал, что информация о поступавших ему предупреждениях о готовящемся нападении со стороны ХАМАС — ложь. По словам премьер-министр Израиля, ни на одном из этапов он не был осведомлен о военных намерениях боевиков.

Американский журналист Сеймур Херш писал в своей статье 12 октября, что Нетаньяху пришел конец и назвал его ходячим мертвецом. Также журналист счел, что премьер вскоре потеряет свой пост. По его словам, он сможет продержаться еще месяц или два — до тех пор, пока идут активные боевые действия.

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      Анастасия Яланская
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