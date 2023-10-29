Нетаньяху извинился за пост об отсутствии данных об атаке ХАМАС

Нетаньяху извинился в Twitter за слова об отсутствии данных об атаке ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) за свои слова о том, что израильские спецслужбы не предупреждали его о предстоящей атаке со стороны палестинского движения ХАМАС.

«Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, которые находятся на фронте и сражаются за дом. Вместе мы победим», — написал Нетаньяху.

В комментарии к посту политический обозреватель Ицик Елров призвал Нетаньяху «уйти в отставку», так как «это лучшее, что он может сделать для безопасности страны».

Ранее Нетаньяху удалил из соцсети X заявление, в котором утверждал, что не был предупрежден об атаке ХАМАС из сектора Газа. В публикации Нетаньяху отмечал, что информация о поступавших ему предупреждениях о готовящемся нападении со стороны ХАМАС — ложь. По словам премьер-министр Израиля, ни на одном из этапов он не был осведомлен о военных намерениях боевиков.

Американский журналист Сеймур Херш писал в своей статье 12 октября, что Нетаньяху пришел конец и назвал его ходячим мертвецом. Также журналист счел, что премьер вскоре потеряет свой пост. По его словам, он сможет продержаться еще месяц или два — до тех пор, пока идут активные боевые действия.