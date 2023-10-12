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16:40, 12 октября 2023Мир

Журналист Херш назвал премьера Израиля ходячим мертвецом

Сеймур Херш: премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху осталось пару месяцев
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришел конец. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.

«Нетаньяху пришел конец. Он ходячий мертвец», — считает Херш. Журналист счел, что премьер вскоре потеряет свой пост. По его словам, он сможет продержаться еще месяц или два — до тех пор, пока идут активные боевые действия.

Херш также отметил, что вера Нетаньяху в то, что он может контролировать ХАМАС, поставила под угрозу безопасность Израиля и стала причиной кровавой войны.

Ранее эксперты заявили о провале израильской армии в ходе вторжения ХАМАС. ЦАХАЛ готовился к ракетным обстрелам и нестандартным способам ведения войны, а не к обычному наземному вторжению.

Провал признал и начальник Генерального штаба израильской армии. Он заявил, что ЦАХАЛ не справился с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября.

Сеймур Херш ранее в своей статье заявил о причастности Дании и Швеции к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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    Анастасия Яланская
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