Херш заявил о причастности Дании и Швеции к диверсии на «Северных потоках»

Сеймур Херш: Дания и Швеция закрыли глаза на диверсию США на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш своей статье на платформе Substack заявил о причастности Дании и Швеции к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

По его словам, власти Дании и Швеции закрывали глаза на действия Соединенных Штатов и Норвегии в отношении газопроводов.

Журналист считает, что американскую команду водолазов и вспомогательный персонал на корабле миссии — норвежском тральщике — было бы трудно спрятать, пока водолазы делали свою работу.

Ранее Херш заявил, что США выбрали для атаки трубопровод «Северный поток», так как посчитали, что смогут легко вывести его из строя и отрицать свою причастность к произошедшему. Также журналист подчеркнул, что Соединенные Штаты подорвали российские газопроводы из-за боязни потерять влияние на Германию и Европу.