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12:35, 29 октября 2023Мир

Нетаньяху удалил из Twitter опровергающий предупреждения об атаке ХАМАС пост

Нетаньяху удалил из Twitter заявление, что он не был предупрежден об атаке ХАМАС

Фото: Dana Kopel / JINI / Xinhua / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил из соцсети X (ранее Twitter) заявление, в котором утверждал, что не был предупрежден об атаке ХАМАС из сектора Газа. Об этом сообщают ТАСС и газета The Times of Israel.

В публикации Нетаньяху заявлял, что информация о поступавших ему предупреждениях о готовящемся нападении со стороны ХАМАС — ложь. По словам премьер-министр Израиля, ни на одном из этапов он не был осведомлен о военных намерениях боевиков.

По данным газеты The Times of Israel, за этот пост Нетаньяху раскритиковали члены военного кабинета и лидер оппозиции Яир Лапид.

Ранее полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в городе Кесария.

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      Илона Палей
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