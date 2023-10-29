Нетаньяху удалил из Twitter опровергающий предупреждения об атаке ХАМАС пост

Нетаньяху удалил из Twitter заявление, что он не был предупрежден об атаке ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил из соцсети X (ранее Twitter) заявление, в котором утверждал, что не был предупрежден об атаке ХАМАС из сектора Газа. Об этом сообщают ТАСС и газета The Times of Israel.

В публикации Нетаньяху заявлял, что информация о поступавших ему предупреждениях о готовящемся нападении со стороны ХАМАС — ложь. По словам премьер-министр Израиля, ни на одном из этапов он не был осведомлен о военных намерениях боевиков.

По данным газеты The Times of Israel, за этот пост Нетаньяху раскритиковали члены военного кабинета и лидер оппозиции Яир Лапид.

Ранее полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в городе Кесария.