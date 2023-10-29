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17:10, 29 октября 2023Россия

Обломки сбитого в Ростове беспилотника повредили жилые дома

Власти Ростова: обломки сбитого беспилотника повредили шесть домов и авто

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ростове-на-Дону обломки сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника упали на 18 частных домовладений. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его данным, осколки от дрона были найдены в Первомайском районе. Всего получили повреждения шесть жилых домов (у них повреждена кровля) и один автомобиль. Никто не пострадал, уточнил Логвиненко. «Мы делаем все необходимое по устранению последствий инцидента», — заключил он.

29 октября губернатор региона Василий Голубев опубликовал пост о том, что система противовоздушной обороны успешно отработала в 11:25, поразив цель. Также он призвал граждан сохранять спокойствие.

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