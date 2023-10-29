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12:59, 29 октября 2023Россия

В Ростове-на-Дону назвали последствия падения обломков сбитой ПВО цели

В Ростове-на-Дону выявили повреждения после падения обломков сбитой ПВО цели

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ростове-на-Дону есть разрушения после падения сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) воздушной цели, последствия назвал губернатор региона Василий Голубев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

29 октября Голубев опубликовал пост о том, что система противовоздушной обороны успешно отработала в 11:25, поразив цель. Также он призвал граждан сохранять спокойствие.

Однако вскоре он разместил в блоге еще одно сообщение: «По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет»..

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      Алиса Дмитриева
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