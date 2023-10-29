Путин поздравил Эрдогана с юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Путин поздравил Эрдогана со столетием образования Турецкой Республики

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своем обращении Путин назвал Эрдогана дорогим другом и указал, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. По словам российского лидера, отношения между двумя странами развиваются в духе дружбы и добрососедства, планомерно реализуются крупные совместные проекты.

Путин пожелал Эрдогану крепкого здоровья и успехов, а гражданам Турции — счастья и процветания.

Ранее главы государств обсудили ситуацию в Израиле и урегулирование на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выразили единство в позициях по конфликту и подчеркнули, что решением ситуации должно стать создание независимого палестинского государства.

В сентябре турецкий президент подвел итоги переговоров с российским лидером в Сочи и также назвал его своим другом.