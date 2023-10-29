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14:01, 29 октября 2023Путешествия

Россиянин побывал на Бали и назвал пять «ужасных минусов» острова

Фото: CherylRamalho / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер и путешественник Алексей Кутовой побывал на Бали и назвал пять «ужасных минусов» острова, которые способны омрачить поездку. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Первая особенность индонезийского курорта, на которую обратил внимание Кутовой, — слишком активный трафик.

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«На юге Бали можно потратить час, чтобы проехать 20 километров на скутере. Я уже молчу, сколько придется простоять в пробках, если вы решите арендовать авто. На скутере — хоть как-то, по обочинам, между машин... Но это все тратит нервы и требует большой концентрации», — пожаловался россиянин.

Кроме того, по его словам, на острове плохо развит общественный транспорт. «Забудьте, это вообще не про Бали. Добраться можно, только используя трансфер в турагентствах или такси», — пояснил путешественник.

Еще один минус Бали, по мнению Кутового, — плохой интернет. Он рассказал, что ему приходится тратить около десяти минут на то, чтобы загрузить фотографии к публикациям в «Дзене».

Помимо этого, блогер отметил, что этот популярный курорт переполнен туристами и что он выглядит совсем не так, как они себе представляют. «Большая часть Бали совершенно не приспособлена для туризма. Здесь много очень плохих дорог с ямами, пылью, мусором», — предупредил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на Бали фразой «попрошайки и противный запах». Он прибыл в район Кута из аэропорта и удивился мусору на дорогах.

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      Марина Черняк
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