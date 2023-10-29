Российские подростки выстрелили в мигранта в метро

В метро Петербурга подростки выстрелили в мигранта из газового пистолета

В Санкт-Петербурге задержали троих подростков, выстреливших в 21-летнего уроженца Таджикистана в метро, сообщает «Фонтанка».

Мигрант обратился в полицейскому на станции метро «Удельная» 28 октября. Он рассказал, что в него выстрелили из газового пистолета трое несовершеннолетних. Уже на следующей станции подозреваемых задержали. Ими оказались двое братьев 15 и 13 лет, а также их 15-летний друг. Юношей доставили в отдел, куда вызвали их родителей. В их отношении составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Также полицейские составили протокол и в отношении потерпевшего. Он нарушил режим пребывания в России.

Ранее следователи Москвы возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы. По данным следствия, все фигуранты ранее получили гражданство РФ, но не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам.