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20:49, 27 октября 2023Силовые структуры

СК возбудил 12 уголовных дел за уклонение мигрантов от военной службы

СК: 12 мигрантов стали фигурантами уголовных дел за уклонение от военной службы

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Следователи Москвы возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, все фигуранты ранее получили гражданство РФ, но не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам. Оснований для освобождения или отсрочки от военной службы у них нет.

О том, что столичная полиция начала проверять не вставших на воинский учет мигрантов с паспортами РФ, стало известно 25 октября. По информации источников, перед сотрудниками правоохранительных органов поставили устную задачу находить иностранцев и доставлять их в военкомат.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов поддержал инициативу лишать мигрантов приобретенного гражданства за отказ служить в Российской армии.

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