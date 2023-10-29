Российские военные уничтожили позиции ВСУ в районе Берестового

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских позиций в районе Берестового

Российские военные уничтожили украинские позиции в районе Берестового в Донецкой народной республике. Кадры, на которых запечатлено поражение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовало Минобороны России.

Согласно озвученной информации, на видео засняты удары, нанесенные по объектам ВСУ артиллерийскими расчетами Южной группировки войск. В числе пораженных объектов значатся опорные пункты, укрытия и штурмовые группы ВСУ.

Съемка видео велась с беспилотника. Российская армия нанесла удары по позициям, находящимся как среди деревьев, так и на открытой местности. После ударов вверх поднимается дым и начинаются возгорания.

Ранее также Минобороны России показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в ДНР. На кадрах было видно, как несколько бойцов 80-й отдельной десантной бригады ВСУ продвигаются вдоль дороги, после чего в них попадает снаряд.