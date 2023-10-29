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22:41, 29 октября 2023Мир

Стало известно о давлении США на Израиль для восстановления связи в Газе

WP: США оказали давление на Израиль для восстановления связи в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Соединенные Штаты оказали давление на израильские власти, чтобы они восстановили связь в секторе Газа. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в США.

По данным издания, за отключением связи стояли израильские власти. Источник газеты отметил, что США «ясно дали понять, что связь должна быть восстановлена».

Уточняется, что власти Израиля не объяснили американским коллегам, почему отключили связь в секторе Газа в пятницу перед расширением наземных операций.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц утверждала, что Израиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными — такое решение было принято по согласованию с Соединенными Штатами.

Однако вечером 29 октября стало известно, что Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель.

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      Юлия Мискевич
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