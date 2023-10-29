Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе по согласованию с США

NYT: ЦАХАЛ отложил крупномасштабную операцию в Газе по согласованию с США

Израиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными — такое решение было принято по согласованию с США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

Утверждается, что решение о проведении «более ограниченных наземных операций» в Газе было согласовано израильский стороной с предложениями, которые высказал министр обороны США Ллойд Остин. NYT пишет, что изначально планы израильской операции встревожили официальных лиц США.

В материале говорится, что, скорее всего, сейчас Израиль проводит поэтапную наземную операцию против палестинского движения ХАМАС. «Как только выявляются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы», — указал бывший офицер ЦРУ Мик Малрой. Такая тактика Израиля может объясняться тем, что Армия обороны хочет ограничить потери в личном составе, объяснил вдобавок отставной генерал США Фредерик Ходжес.

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны Израиля.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября, как отмечалось, Израиль вторгся на территорию Газы.