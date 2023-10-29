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19:21, 29 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о смене командующего группировки войск «Днепр»

«РВ»: командующим группировки войск «Днепр» стал генерал-полковник Теплинский

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Группировка войск Днепр, расположенная в Херсонской области, сменила командующего. Об этом в воскресенье, 29 октября, стало известно Telegram-каналу «Военкоры русской весны».

По данным военкоров, с должности снят генерал-полковник Олег Макаревич, на его место назначили генерал-полковника ВДВ Михаила Теплинского. Возможно, это связано с увеличившейся боевой активностью на Херсонском направлении.

Вооруженные силы Украины пытаются создавать плацдармы на берегу Днепра с целью организации попыток наступления в сторону Крымского полуострова. Бои на данном направлении становятся все более интенсивными.

25 октября вооруженные силы России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению украинских войск у моста через Днепр.

Оружие России
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      Владимир Седов
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