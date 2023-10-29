В Германии выпустили манифест для мигрантов о поведении в стране

Немецкое издание Bild выпустило манифест из 50 пунктов с правилами для мигрантов

В Германии выпустили манифест из 50 пунктов, объясняющий мигрантам, как правильно вести себя в стране. Документ подготовило и опубликовало издание Bild.

Манифест был опубликован в издании под заголовком «Германия, у нас проблема», в нем отмечается, что последние события выявили, что в стране есть много людей, которые «борются против нашего образа жизни». Эти люди, как отмечает газета, учатся ненавидеть других и хотят запретить женщинам носить юбки и брюки, они слушают радикальных проповедников и презирают законы.

50 пунктов манифеста разъясняют приезжим, как правильно себя вести. Так, от мигрантов требуют выучить язык, прекратить многоженство и женитьбу на дочерях, быть более терпимыми. В частности, в пункте 2 указано, что каждый житель страны имеет право самостоятельно решать, во что ему верить. В издании напомнили, что в стране действует свобода в вопросе выбора сексуальной ориентации.

Есть пункты, согласно которым в стране можно скрывать лицо под маской только в случае карнавала или коронавируса, и о том, что безопасность Израиля представляет национальный интерес Германии и его поддержка не является предметом обсуждения.