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13:37, 29 октября 2023Экономика

В России нашли плюсы в запрете импорта морепродуктов

Посол Рамишвили: запрет на ввоз норвежской рыбы поможет компаниям в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы. Об этом заявил посол России в Осло Теймураз Рамишвили, передает РИА Новости.

По словам российского дипломата, запрет на импорт лишь поможет российским компаниям занять освободившиеся ниши на рынке. «Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны», — прокомментировал ситуацию посол.

25 июля правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии.

По словам Минэкономразвития, отказ от импорта из этих стран освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители. Ведомство указывает, что отсутствие зарубежной продукции на рынке приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента и увеличению числа рабочих мест.

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      Варвара Кошечкина
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