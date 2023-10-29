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12:59, 29 октября 2023Интернет и СМИ

В сети нашли предсказание Жириновского о кризисе на Ближнем Востоке

В 2012 году Владимир Жириновский предсказал ирано-израильскую войну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский политик Владимир Жириновский еще в 2012 году предсказал кризис на Ближнем Востоке, который, по его мнению, перерастет в войну между Израилем и Ираном. Видео с выступлением экс-лидера ЛДПР перед студентами МГИМО нашел и выложил в сеть Telegram-канал «Абхазия-центр».

«Америке надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит. Кто ускоряет всю процедуру? Израиль, который боится Ирана», — сказал студентам Жириновский.

Он добавил, что официальный Иерусалим опасается иранских вооружений и роста численности молодого населения арабской страны. В связи с этим, по данным Жириновского, еще в 2010 году было принято решение о силовом решении проблем во взаимоотношениях с Тегераном. При этом и удар Ирана по Израилю политик называл неизбежным.

«За два дня до бомбардировок Ирана я введу российскую армию в северный Иран. И не допущу ни одного беженца на территорию Закавказья. А по пути я поменяю режимы в Азербайджане и Грузии на пророссийские. И больше я не вмешиваюсь в вашу операцию в Иране, а вы не вмешиваетесь в мое восстановление влияния на Кавказе. Вот мой план», — заключил Жириновский.

Ранее было найдено предсказание Жириновского о ядерном ударе Израиля по Палестине. Видео является отрывком из телепередачи «Два против одного», вышедшей с участием Жириновского в 2004 году. На опубликованных в сети кадрах политик сообщает, что «еврейской мировой закулисе» выгодно разжечь новый виток конфликта на Ближнем Востоке.

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      Олег Давыдов
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