В России нашли предсказание Жириновского о ядерном ударе Израиля по Палестине

В сети обнаружили пророчество Жириновского о ядерном ударе по Палестине

В России нашли пророчество бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о ядерном ударе на Ближнем Востоке. Кадры с предсказанием политика опубликованы в Telegram-канале издания «Царьград».

Видео является отрывком из телепередачи «Два против одного», вышедшей с участием Жириновского в 2004 году. На опубликованных в сети кадрах политик сообщает, что «еврейской мировой закулисе» выгодно разжечь новый виток конфликта на Ближнем Востоке, и предполагает, что в рамках обострения ситуации в регионе будет применено ядерное оружие.

«Они готовы "поджечь" Ближний Восток. Я вас уверяю, в ближайшие 10-15 лет неизбежен ядерный конфликт на Ближнем Востоке, когда Израиль применит ядерное оружие против Палестины», — говорит на архивных кадрах Жириновский.

С аналогичным прогнозом ранее выступал и американский телеведущий Такер Карлсон. Он заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом, и если такая война начнется, то может перерасти в ядерную. Также ранее в сети распространилось видео, на кадрах которого Жириновский сообщает, что к 2024 году про Украину все забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль считается девятым государством на планете, обладающим ядерным оружием, однако официально власти страны никогда не подтверждали и не опровергали наличие такого вооружения.