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02:57, 10 октября 2023Интернет и СМИ

США предрекли ядерную войну из-за конфликта на Ближнем Востоке

Журналист Карлсон: США ждет ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Marco Bello / Reuters

Известный американский журналист Такер Карлсон предположил, к каким последствиям может привести конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Карлсон предрек банкротство правительства США, а также ядерную войну из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует», — отметил он.

Ведущий добавил, что конфликт привел к росту цен на энергоносители. Если эта тенденция сохранится, то США столкнутся с намного более серьезной депрессией, чем в прошлом веке. Карлсон также раскритиковал слова сенатора Линдси Грэма, который ранее выступал с угрозами в адрес Ирана и грозил стране тяжелыми последствиями за возможное вмешательство в конфликт.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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