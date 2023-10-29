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18:32, 29 октября 2023Мир

ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

Глава ВОЗ Гебрейесус: ВОЗ не может эвакуировать больницы из сектора Газа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может эвакуировать больницы из сектора Газа. Причины отказа от подобных усилий генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — констатировал глава ВОЗ.

Он добавил, что глубоко обеспокоен в связи с сообщением Палестинского общества Красного Полумесяца об угрозах эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Ранее с подобным требованием выступила израильская сторона.

Ранее руководство больницы Организации Красного Креста получило предупреждение от израильских военных о готовящемся ударе. На территории медучреждения, помимо 400 больных, нашли укрытие порядка 12 тысяч жителей сектора Газа. Люди прячутся на территории больницы из-за непрекращающихся бомбардировок сектора.

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      Олег Давыдов
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