ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

Глава ВОЗ Гебрейесус: ВОЗ не может эвакуировать больницы из сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может эвакуировать больницы из сектора Газа. Причины отказа от подобных усилий генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — констатировал глава ВОЗ.

Он добавил, что глубоко обеспокоен в связи с сообщением Палестинского общества Красного Полумесяца об угрозах эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Ранее с подобным требованием выступила израильская сторона.

Ранее руководство больницы Организации Красного Креста получило предупреждение от израильских военных о готовящемся ударе. На территории медучреждения, помимо 400 больных, нашли укрытие порядка 12 тысяч жителей сектора Газа. Люди прячутся на территории больницы из-за непрекращающихся бомбардировок сектора.