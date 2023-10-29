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00:55, 29 октября 2023Мир

В США рассказали об угрозе танкам ВСУ со стороны России

Forbes: дроны ВС России сделают применение танков ВСУ днем невозможным

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские дроны-камикадзе представляют угрозу для танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он отметил, что украинские машины сталкиваются с опасностью при передвижении вне укрытий по полям и вдоль дорог. По словам журналиста, скопление дронов позволяет эффективно уничтожить танк. Он пояснил, что вначале один беспилотник обездвиживает машину, после чего остальные уничтожают ее.

Кроме того, как отметил Экс, российская сторона наращивает производство малых дронов, а также занимается подготовкой квалицированных операторов данного вида оружия.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал дроны-камикадзе «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Он указал, что они уничтожают дорогостоящую технику ВСУ. Журналист также обратил внимание на их эффективность в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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